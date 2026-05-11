Fermato al Marconi con pellicce e beni di lusso | maxi sequestro da 40mila euro

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato all'aeroporto Marconi mentre cercava di esportare illegalmente pellicce e altri beni di lusso destinati alla Russia. I controlli congiunti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 40.000 euro. L'individuo è stato sottoposto a verifica e i beni sono stati confiscati dalle autorità competenti.

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Tentava di esportare illegalmente beni di lusso verso la Russia passando dall’aeroporto Marconi, ma è stato fermato dai controlli congiunti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza. Negli spazi doganali dello scalo bolognese, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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