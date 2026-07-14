Un dentista abusivo a Barletta è stato coinvolto in un sequestro da 2,7 milioni di euro che ha portato all’adozione di sigilli su studio e beni. Per anni avrebbe esercitato come odontoiatra senza averne l’abilitazione, effettuando visite e interventi di implantologia su pazienti. L’indagine ha evidenziato l’attività irregolare, portando al sequestro di denaro e beni collegati all’operato illecito.

Per anni avrebbe visitato pazienti ed eseguito anche interventi di implantologia pur senza essere abilitato all’esercizio della professione di odontoiatra. Ora, dopo l’arresto, scatta un sequestro da oltre 2,7 milioni di euro tra immobili, conti correnti, auto e quote societarie. È l’ultimo sviluppo dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Trani e condotta dalla guardia di finanza di Barletta-Andria-Trani su un presunto caso di abusivismo professionale scoperto a Barletta. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe trasformato un appartamento nel centro della città in uno studio dentistico perfettamente attrezzato, dove effettuava visite, cure odontoiatriche e persino interventi di implantologia pur essendo privo della necessaria abilitazione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Dentista abusivo a Barletta: scatta maxi sequestro da 2,7 milioni di euro. Sigilli a studio e beni

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