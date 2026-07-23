Internet Festival torna con la parola chiave Saggezza

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Internet Festival si svolge a Pisa dall’8 all’11 ottobre e si concentra sul tema “Saggezza”. La discussione principale riguarda come sviluppare tecnologie che siano al servizio delle persone e del bene collettivo. La manifestazione include incontri e approfondimenti su questo argomento, con l’obiettivo di analizzare il ruolo della saggezza nel progresso digitale. La kermesse rappresenta un’occasione per confrontarsi sulle modalità di integrazione tra innovazione e responsabilità sociale.

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Come guidare lo sviluppo tecnologico affinché sia realmente al servizio delle persone e del bene collettivo? E’ questa la domanda al centro della 16ª edizione di " Internet Festival – Forme di Futuro ", in programma a Pisa dall’8 all’11 ottobre. La manifestazione, ormai punto di riferimento nazionale per il confronto sui temi dell’ innovazione digitale, quest’anno sceglie come filo conduttore la "Saggezza", intesa come la capacità di orientare il progresso tecnologico con responsabilità, senso critico ed etica. Per quattro giorni la città si trasformerà in un grande laboratorio dedicato al futuro, con oltre dieci sedi coinvolte tra teatri,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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