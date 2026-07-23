internet festival torna con la parola chiave saggezza

Notizia in breve

L'Internet Festival si svolge a Pisa dall’8 all’11 ottobre e si concentra sul tema “Saggezza”. La discussione principale riguarda come sviluppare tecnologie che siano al servizio delle persone e del bene collettivo. La manifestazione include incontri e approfondimenti su questo argomento, con l’obiettivo di analizzare il ruolo della saggezza nel progresso digitale. La kermesse rappresenta un’occasione per confrontarsi sulle modalità di integrazione tra innovazione e responsabilità sociale.