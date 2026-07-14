Il direttore generale di una squadra di calcio ha parlato alla squadra, sottolineando l’importanza di lavorare con Spalletti e Massara. Nel suo discorso ha usato una parola chiave che ha ripetuto più volte, evidenziando l’obiettivo di ripartire dopo le recenti difficoltà. La riunione si è svolta in vista di una nuova stagione, con l’intento di rafforzare il gruppo e prepararsi alle sfide future. La comunicazione si è conclusa con un invito a mantenere l’unità e la concentrazione.

2026-07-14 08:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Una prima volta come tante, come sempre. Se non fosse che, dal momento dei saluti, la Juve ha cambiato volti e dirigenti, e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto, più pragmaticamente è stata avvisata a ogni ribaltone. Però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell’allenamento delle 18 che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c’è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte: Spalletti, Carnevali e Massara ( Ottolini assente, ma successivamente presente all’allenamento); al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra: una parola chiave con Spalletti e Massara

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