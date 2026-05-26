Le infradito con micro tacco sono tra gli accessori più diffusi durante la stagione calda, secondo quanto dichiarato da una modella nota. La tendenza è confermata anche dal fatto che questa calzatura è spesso presente nelle scelte di street style di figure pubbliche.

Le infradito con micro tacco si confermano tra gli accessori chiave della bella stagione e, ancora una volta, è Hailey Bieber a dettare la direzione dello street style contemporaneo. Minimaliste, sottili e dal fascino anni Duemila, le kitten heel sandals conquistano un posto centrale nei look quotidiani della modella, che le interpreta attraverso silhouette essenziali e dettagli luxury. GUARDA LE FOTO I sabot più eleganti e sexy della stagione optano per il tacco alto. Tra gli outfit più interessanti sfoggiati nelle ultime settimane, il primo punta su un’estetica rilassata ma ricercata. Protagonisti sono i pantaloni Kick Flare firmati Toteme, abbinati a una maglia crochet trasparente a maniche lunghe in uncinetto, capace di aggiungere texture e sensualità all’intera silhouette. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le infradito con micro tacco si confermano tra gli accessori chiave della bella stagione, parola di Hailey Bieber

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