Le infradito con micro tacco si confermano tra gli accessori chiave della bella stagione parola di Hailey Bieber
Le infradito con micro tacco sono tra gli accessori più diffusi durante la stagione calda, secondo quanto dichiarato da una modella nota. La tendenza è confermata anche dal fatto che questa calzatura è spesso presente nelle scelte di street style di figure pubbliche.
Le infradito con micro tacco si confermano tra gli accessori chiave della bella stagione e, ancora una volta, è Hailey Bieber a dettare la direzione dello street style contemporaneo. Minimaliste, sottili e dal fascino anni Duemila, le kitten heel sandals conquistano un posto centrale nei look quotidiani della modella, che le interpreta attraverso silhouette essenziali e dettagli luxury. GUARDA LE FOTO I sabot più eleganti e sexy della stagione optano per il tacco alto. Tra gli outfit più interessanti sfoggiati nelle ultime settimane, il primo punta su un’estetica rilassata ma ricercata. Protagonisti sono i pantaloni Kick Flare firmati Toteme, abbinati a una maglia crochet trasparente a maniche lunghe in uncinetto, capace di aggiungere texture e sensualità all’intera silhouette. 🔗 Leggi su Amica.it
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Si parla di: I nostri capi preferiti della collezione estiva di Hailey Bieber per Mango (a partire da 20€).
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