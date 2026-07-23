Intercettazioni la maggioranza ora rischia lo scontro in Aula | Forza Italia e Noi Moderati pronti a dire no all’emendamento caro a FdI

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza rischia uno scontro in Aula sull’amendamento alle intercettazioni. Forza Italia e Noi Moderati si oppongono all’emendamento proposto da Fratelli d’Italia, che mira a estendere l’uso delle intercettazioni nel decreto Giustizia e Immigrazione. Mentre il partito di governo cerca di trovare un accordo, il fronte contrario si amplia all’interno del centrodestra, con le due forze politiche pronte a votare contro la proposta. La questione rimane aperta e senza una soluzione definitiva.

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Il muro di Forza Italia non si incrina. E mentre Fratelli d’Italia cerca ancora una sintesi sull’ampliamento dell’utilizzo delle intercettazioni, proposto con un emendamento al decreto Giustizia e immigrazione, nel centrodestra il fronte contrario alla modifica si allarga. Anche Noi Moderati boccia le riformulazioni finora ipotizzate e invita FdI al passo indietro o a rinviare il confronto a un disegno di legge autonomo. E’ l’auspicio del partito di Maurizio Lupi, che suona già come un avvertimento: evitare di arrivare al voto contrario. Il passaggio del decreto direttamente in Aula senza mandato ai relatori, deciso oggi 23 luglio, concede alla maggioranza altri tre-quattro giorni per proseguire le interlocuzioni, sottolineano ad Open dal partito della premier. 🔗 Leggi su Open.online

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