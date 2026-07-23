Intercettazioni la maggioranza ora rischia lo scontro in Aula | Forza Italia e Noi Moderati pronti a dire no all’emendamento caro a FdI

Notizia in breve

La maggioranza rischia uno scontro in Aula sull’amendamento alle intercettazioni. Forza Italia e Noi Moderati si oppongono all’emendamento proposto da Fratelli d’Italia, che mira a estendere l’uso delle intercettazioni nel decreto Giustizia e Immigrazione. Mentre il partito di governo cerca di trovare un accordo, il fronte contrario si amplia all’interno del centrodestra, con le due forze politiche pronte a votare contro la proposta. La questione rimane aperta e senza una soluzione definitiva.