La trincea in Forza Italia In dieci pronti a dire no La prudenza di FdI su un’altra modifica

Dieci senatori di Forza Italia su venti sono pronti a votare contro un emendamento sulle preferenze, se verrà ripresentato e modificato, anche in relazione alla parità di genere. La posizione dei senatori del partito si distingue rispetto alla linea generale e si manifesta con una possibile astensione o voto contrario. La decisione sarebbe legata a eventuali variazioni del testo dell’emendamento. La questione riguarda le preferenze e le modifiche proposte in sede parlamentare.

Dieci senatori (su venti) di Forza Italia sono pronti a non votare l’emendamento sulle preferenze qualora fosse ripresentato e riformulato anche con modifiche sulla parità di genere. La notizia è a conoscenza di Giorgia Meloni. Ieri Antonio Tajani ha riunito i vertici del partito sulle prossime strategie chiedendo a tutti «buone idee» per i prossimi mesi (è stato deciso per esempio un grande evento del Ppe a Roma). Tuttavia nel corso del summit, per evitare voci dal sen fuggite, il leader non ha affrontato il «che fare?» sulla legge elettorale, arrivata ieri sera in Senato. In compenso, a proposito di elezioni, il tesoriere Fabio Roscioli ha... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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