Legge elettorale sulle preferenze il centrodestra si divide | cosa prevede l’emendamento di FdI Noi Moderati e Udc

Il testo prevede un sistema di preferenze che consente agli elettori di scegliere fino a tre candidati tra sette disponibili, con un capolista bloccato. L’emendamento, presentato alla Camera da forze di centrodestra, è stato concordato tra Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc dopo confronti interni. La proposta modifica la riforma della legge elettorale e rappresenta una delle posizioni emerse nel dibattito interno alla maggioranza.

Un capolista bloccato e altri sei candidati, tra i quali gli elettori potranno scegliere fino a tre nomi. È il compromesso sulle preferenze messo nero su bianco da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc nell’emendamento alla riforma della legge elettorale presentato alla Camera e visionato da Open, dopo giorni di braccio di ferro nella maggioranza. Restano le resistenze di Lega e Forza Italia, che non hanno sottoscritto la modifica passando la palla all’Aula, chiamata a esprimersi a partire da domani. Capolista bloccato, sette candidati e tre preferenze. Una soluzione dunque che, se approvata, permetterebbe all’elettore di esprimere « fino a tre preferenze » per i candidati della lista votata, ma soltanto «tra quelli che non sono capolista». 🔗 Leggi su Open.online

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NUOVA LEGGE ELETTORALE: GLI ITALIANI BOCCIANO LO STABILICUM ECCO COSA RIVELA IL SONDAGGIO IPSOS!

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