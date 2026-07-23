Il governo si trova a fronteggiare due questioni che minacciano la stabilità della maggioranza: le intercettazioni contenute nel decreto Giustizia e le preferenze nella riforma elettorale. Entrambi i provvedimenti sono al centro di tensioni tra i partiti, influenzando i voti e i numeri necessari in Parlamento. La discussione su questi temi ha creato divisioni che potrebbero compromettere la tenuta dell'esecutivo.

Intercettazioni e preferenze: una nel decreto Giustizia e immigrazione, l’altra nella riforma elettorale. Sono i due dossier che mettono più seriamente alla prova la tenuta della maggioranza, perché su entrambi gli umori dei partiti oscillano e, con loro, anche i numeri in Parlamento. Il primo fronte è quello delle intercettazioni. Il decreto approderà la prossima settimana nell’Aula del Senato senza che le commissioni abbiano conferito il mandato ai relatori. Affari costituzionali e Giustizia hanno infatti preso atto dell’impossibilità di concludere l’esame degli oltre 500 emendamenti depositati, tanto che le sedute previste sono state sconvocate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Intercettazioni e preferenze, governo in bilico. A rischio la tenuta della maggioranza

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