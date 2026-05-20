Il leader di un partito di maggioranza ha aperto la possibilità di elezioni anticipate, sollevando dubbi sulla stabilità del governo. La questione riguarda anche le prossime decisioni sui condoni fiscali, con Lega e Forza Italia in competizione per prevalere. La discussione si concentra sulla capacità della coalizione di resistere alle pressioni politiche e sulle possibili conseguenze di una crisi di governo. La situazione resta in evoluzione, con i partiti che monitorano attentamente gli sviluppi.

? Punti chiave Come influenzerà la spinta di Salvini la tenuta della coalizione?. Chi tra Lega e Forza Italia vincerà la sfida sui condoni?. Perché l'ascesa di Vannacci mette in crisi la Lega?. Quali conseguenze avrà il prossimo Consiglio dei Ministri sulla stabilità?.? In Breve Tajani e Ciriani cercano di rassicurare sulla tenuta della legislatura fino al 2027.. Forza Italia chiede condono 2003 mentre la Lega punta alla sanatoria pre-1985.. Conte, Braga e Bonelli criticano la fragilità dell'esecutivo dopo tensioni al Senato.. Il prossimo Consiglio dei Ministri discuterà norme specifiche per gli autotrasportatori questo venerdì..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini evoca il voto anticipato: dubbi sulla tenuta della maggioranza

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