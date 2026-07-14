Governo maggioranza ko su legge elettorale per un solo voto bocciate preferenze proposte da Fdi Meloni | Serve riflessione nel Cdx | news in diretta

La maggioranza alla Camera ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, bocciando le preferenze proposte da Fdi. La votazione si è conclusa con un solo voto di scarto, impedendo l’approvazione della riforma. La premier ha commentato che è necessario un momento di riflessione all’interno del centrodestra. La discussione sulla legge elettorale prosegue, mentre si attende il voto finale in aula.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni nel giorno in cui si vota per la legge elettorale: alla Camera arriva il momento della verità per la maggioranza, chiamata ad approvare in Aula la riforma elettorale. Il centrodestra si spacca sulle preferenze, per un solo voto: Lega e FI avrebbero dovuto secondo gli accordi convergere sull'emendamento di FdI, ma il voto segreto ha complicato le cose. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bonafe: su legge elettorale maggioranza non vuole un confronto, sbagliata nel merito e nel metodo

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Temi più discussi: Sondaggi politici, Vannacci supera la Lega: cresce tra gli elettori con redditi più bassi e conquista gli astenuti; Vaccari (Pd): I numeri del gioco d'azzardo esplodono, ma il Governo non fa nulla per ridurre i danni; Polizia di Stato e Arma. Una goccia negli organici? 13 agenti a Savona, 9 ad Alassio (che esulta). Carabinieri: 8 marescialli (a tempo) e 21 giovani in divisa. Ko Polstrada. Chi urla ignora anni di Riviera Chicago; San Marino. RF su banche, banchieri e grandi problemi.

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