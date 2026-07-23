Inter scatenata | due rinnovi pesantissimi

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta lavorando a due rinnovi contrattuali importanti. Durante il TG di SportMediaset, Orazio Accomando ha riferito che sono in corso trattative per prolungare i contratti di due giocatori chiave. Inoltre, ha annunciato che ci sono contatti in corso per il trasferimento di Romero, attualmente al Tottenham. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le operazioni sono in fase avanzata.

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Orazio Accomando fa il punto di mercato durante il TG di SportMediaset e aggiunge: "Previsti contatti per Romero del Tottenham". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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