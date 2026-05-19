Calciomercato Inter LIVE | pronti i rinnovi al ribasso per Mkhitaryan e De Vrij vertice tra Chivu e la dirigenza Per la difesa spuntano due nuovi nomi

Sul fronte del calciomercato, l’Inter sta lavorando ai rinnovi di contratto di alcuni giocatori, con proposte al ribasso per Mkhitaryan e De Vrij. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri tra la dirigenza e il responsabile dell’area tecnica, con il coinvolgimento anche di un ex calciatore che ricopre un ruolo di consulente. Per la linea difensiva, sono circolate nuove voci su due possibili innesti che potrebbero rafforzare il reparto. Tutte le trattative sono aggiornate in tempo reale attraverso fonti ufficiali e indiscrezioni.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 19 MAGGIO De Vrij Mkhitaryan, riflessioni in corso: conferme sul futuro dell’olandese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: pronti i rinnovi al ribasso per Mkhitaryan e De Vrij, vertice tra Chivu e la dirigenza. Per la difesa spuntano due nuovi nomi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CALCIOMERCATO INTER: Cessione in Vista! Ecco il Mediano per CHIVU! Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il ritiro? De Vrij riflette sul futurodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Chivu vuole Palestra, de Vrij può rimaneredi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. #InterBarcellona - Results on X | Live Posts & Updates x.com Calciomercato Inter, rimonta Marotta: super colpo a costo zeroMarotta vuole mettere a segno un colpo a costo zero nel mercato dell'Inter. Il sogno in difesa è Konate del Liverpool ... interlive.it Calciomercato Inter, Rowe incanta: prezzo e concorrenzaNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Attenzione a Rowe del Bologna, valutato già 40 milioni di euro e che piace in Premier League ... interlive.it