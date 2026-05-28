In aula a Milano, un testimone ha descritto le tensioni tra i membri della curva dell'Inter, attribuendo l'origine del conflitto a una maglietta di Bastoni. Secondo quanto riferito, un altro capo aveva un rancore specifico nei confronti di un tifoso per quell'abbigliamento. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sull'omicidio di un tifoso, con riferimenti ai dissidi interni e al clima di rivalità tra i leader della curva.

«Boiocchi ce l'aveva con me per quella maglietta di Bastoni»: nell'aula della corte d'Assise di Milano Marco Ferdico (nella foto) ha ripercorso la propria storia nella Nord, i dissidi con gli altri capi e il clima che ha portato all'omicidio di Vittorio Boiocchi. Delitto per cui l'ex ultrà interista è a processo come «organizzatore». È stata, ha spiegato Ferdico, «fondamentale per la vicenda dell'omicidio la storia di una maglietta che mi diede Bastoni sotto la curva, dopo la finale del 2022 di Coppa Italia vinta dall'Inter a Roma». Dopo che «la presi mi fecero fuori dalla curva, perché l'avevo tenuta per me, mi avevano detto che Boiocchi ce l'aveva con me». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La faida nella curva dell'Inter scatenata da una maglia di Bastoni

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