Inter Pavard convince in ritiro | porte aperte alla permanenza

Benjamin Pavard è tornato all’Inter dopo il prestito al Marsiglia. Inizialmente non ritenuto parte del progetto tecnico, il giocatore ha convinto durante il ritiro. La società e l’allenatore stanno valutando la possibilità di mantenerlo in rosa, anche a causa delle difficoltà nel trovare un sostituto adeguato sul mercato. La situazione rimane in evoluzione, con Pavard che si è messo in mostra e potrebbe restare in nerazzurro.

Benjamin Pavard è tornato all’Inter dal prestito a seguito di una stagione svolta al Marsiglia. Inizialmente non rientrava nel progetto tecnico neroazzurro, ma la frenata sul mercato in questo ruolo ha messo Chivu e la società nella posizione di ripensare a questa decisione. Il mister ha quindi deciso di valutare in ritiro il difenosre francese, rimandando a un secondo momento la scelta sul futuro del reparto. Il mercato: tra stop e opportunità. A rendere necessarie valutazioni di questo genere è sicuramente l’andamento del mercato neroazzurro: delle cantonate e dei cambi di programma continui hanno reso le operazioni molto diverse da ciò che si era immaginata la dirigenza all’inizio della sessione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Inter, Pavard vuole tornare ma non troverà la porta aperta: i motivi dietro l'addio

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