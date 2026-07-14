Pavard può restare all’Inter | il difensore francese convince al raduno

Il difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, ha mostrato un atteggiamento convincente durante il raduno dell’Inter. Questa reazione potrebbe favorire la sua permanenza in squadra, rendendo più probabile la sua conferma nel roster della squadra. La dirigenza sta valutando la situazione dopo le prime settimane di allenamento, con l’obiettivo di decidere se confermare il giocatore anche nella prossima stagione.

di Alberto Petrosilli L’atteggiamento di Pavard convince l’Inter: permanenza sempre più possibile per il difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia. Il futuro di Benjamin Pavard potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre. Dopo settimane di indiscrezioni legate a una possibile cessione, lo scenario starebbe cambiando e la permanenza del difensore francese all’ Inter appare oggi un’ipotesi tutt’altro che remota. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il centrale si è presentato al raduno estivo con un atteggiamento estremamente positivo, mostrando grande professionalità, disponibilità e voglia di mettersi a disposizione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter - Pavard stupisce Beye e puà restare in Francia

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