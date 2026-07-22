Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche
L'Inter valuta di confermare Aleksandar Stankovic anche per la prossima stagione. Durante il ritiro, il centrocampista ha mostrato miglioramenti tattici e si è guadagnato l'apprezzamento dello staff. La società sta valutando le opzioni per il suo ingaggio, mentre il tecnico ha già provato nuove soluzioni di reparto con lui in campo. La decisione sulla permanenza verrà presa nei prossimi giorni, con l'intenzione di integrare Stankovic nel progetto a lungo termine.
di Francesco Aliperta Stankovic convince tutti dal ritiro nerazzurro. L’Inter pensa alla permanenza del giovane centrocampista: ecco tutti i dettagli. Il futuro di Aleksandar Stankovic parla chiaramente nerazzurro. Smentite categoricamente le voci di una possibile partenza: il giovane centrocampista ha espresso una ferma e totale volontà di rimanere all’ Inter per giocarsi le sue carte, trovando la sponda e il pieno sostegno del tecnico Cristian Chivu. Un’investitura pesante certificata anche dalla scelta della numerazione, con il classe 2005 che indosserà la maglia numero 5, la stessa che apparteneva a suo padre. Il ritiro in corso a Donaueschingen e la prima fase di preparazione in Germania hanno confermato la crescita esponenziale del ragazzo, reduce da un’annata vissuta da protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com
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