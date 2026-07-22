Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche

Notizia in breve

L'Inter valuta di confermare Aleksandar Stankovic anche per la prossima stagione. Durante il ritiro, il centrocampista ha mostrato miglioramenti tattici e si è guadagnato l'apprezzamento dello staff. La società sta valutando le opzioni per il suo ingaggio, mentre il tecnico ha già provato nuove soluzioni di reparto con lui in campo. La decisione sulla permanenza verrà presa nei prossimi giorni, con l'intenzione di integrare Stankovic nel progetto a lungo termine.