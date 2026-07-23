Inter la rivelazione | Due giocatori hanno sorpreso tutti

Notizia in breve

Due giocatori dell'Inter hanno attirato l’attenzione durante l’amichevole contro l’Aasen, conclusa con un risultato di 16-0. Roberto Tortora ha spiegato cosa ha funzionato durante il match, senza fornire dettagli sui nomi dei calciatori coinvolti. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con l’Inter che ha dominato dall’inizio alla fine. La squadra ha mostrato una buona organizzazione, con diversi giocatori che si sono messi in evidenza.