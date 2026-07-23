Inter la rivelazione | Due giocatori hanno sorpreso tutti
Due giocatori dell'Inter hanno attirato l’attenzione durante l’amichevole contro l’Aasen, conclusa con un risultato di 16-0. Roberto Tortora ha spiegato cosa ha funzionato durante il match, senza fornire dettagli sui nomi dei calciatori coinvolti. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con l’Inter che ha dominato dall’inizio alla fine. La squadra ha mostrato una buona organizzazione, con diversi giocatori che si sono messi in evidenza.
Roberto Tortora racconta cosa ha funzionato nella amichevole-passeggiata dell'Inter contro l'Aasen, terminata 16-0. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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