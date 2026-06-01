Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato il loro matrimonio in una cerimonia civile a Londra domenica 31 maggio. L'evento si è svolto in modo molto riservato, lontano da pubblico e media, con pochi invitati. I fan attendevano un matrimonio in Sicilia, ma la coppia ha optato per una cerimonia intima nella capitale britannica. La notizia è stata resa nota tramite fonti vicine ai protagonisti.

M entre I fan li aspettavo in Sicilia per una cerimonia in pompa magna, Dua Lipa e Callum Turner hanno detto «sì» a Londra, domenica 31 maggio. La cantante e l’attore si sono scambiati le promesse nel pomeriggio, al Marylebone Town Hall, sede dell’ufficio anagrafe, circondati dai familiari e dagli amici più stretti. Classica la scelta della location, che ha visto i «sì» di tanti volti noti, da Paul McCartney (sia con Linda Eastman che con Nancy Shevell) ad Antonio Banderas e Melanie Griffith, così come (in fondo) anche l’abitudine sempre più consolidata di matrimoni lontani da occhi indiscreti. Dua Lipa sposerà Callum Turner a Palermo? Le prime indiscrezioni X Dua Lipa e Callum Turner, una cerimonia intima lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante e l'attore hanno sorpreso tutti con una cerimonia intima lontana da sguardi indiscreti. Il sì, in forma civile, per pochi intimi, a Londra

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