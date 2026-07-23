Inter cessione in arrivo | può firmare con il Monza

Da calciomercato.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore dell’Inter potrebbe trasferirsi al Monza nelle prossime settimane. La società nerazzurra sta lavorando per ridurre il numero di calciatori a disposizione, con l’obiettivo di alleggerire la rosa in vista della prossima stagione. La firma potrebbe arrivare a breve, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La trattativa è in corso tra le due squadre, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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Le ultimissime in casa nerazzurra in vista della prossima stagione: l’obiettivo di Marotta è quello di sfoltire la rosa.  Il calciomercato dell’ Inter non è ancora entrato nel vivo, ma il tecnico Chivu si aspetta rinforzi importanti in vista della prossima stagione quando i nerazzurri proveranno a difendere lo scudetto conquistato quest’anno e a recitare un ruolo da protagonisti assoluti in Europa. Massolin (AnsaFoto) – Calciomercato.it Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita con diversi elementi della rosa sul piede di partenza: tra questi c’è ad esempio Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 acquistato lo scorso 2 febbraio per circa 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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