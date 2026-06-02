Icardi potrebbe firmare con la Juventus, nonostante il rifiuto di gennaio. Secondo fonti, il club valuta ancora un possibile accordo, e ci sarebbero state discussioni anche per l’estate. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’interesse rimane. La trattativa non è stata ancora ufficializzata né confermata da nessuna delle parti coinvolte. La possibilità di un trasferimento si basa su incontri e valutazioni in corso tra le società.

di Francesco Spagnolo Icardi rappresenta una soluzione di calciomercato per la Juventus anche dopo il no di gennaio. Il punto di Eleonora Trotta sulla trattativa. Il nome di Icardi è ritornato a circolare con insistenza negli ambienti Juventus. Nell’ultimo appuntamento di calciomercato sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto sulla possibile trattativa per l’argentino. La giornalista ha ricordato che « Mauro Icardi è stato vicinissimo alla Juventus. Ci sono state tante riunioni fra lui e i bianconeri. Era pronto a lasciare la Turchia per ritornare in Italia. C’era anche l’accordo sull’ingaggio: 5,5 milioni da gennaio a giugno più rinnovo con la Champions League e un numero di gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi può davvero firmare con la Juve? Il retroscena su gennaio e la verità sull’arrivo in estate – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KOLO MUANI, ICARDI, EN-NESYRI: TUTTA LA VERITÀ SUL MERCATO DI GENNAIO DELLA JUVE!

Notizie e thread social correlati

La verità sull’interesse del Milan per Vlahovic e il rinnovo con la Juve: la qualificazione alla Champions League può cambiare tutto. I dettagliIl club rossonero continua a seguire con attenzione l’attaccante, anche se il suo futuro dipende molto dalla qualificazione alla Champions League,...

La Juve trema: può firmare subito con la Roma per 3 milioni all’annoLe ultime ore vedono un nuovo capitolo tra Juventus e Roma, con trattative di mercato che coinvolgono entrambe le squadre.

Icardi e il ritorno in Serie A, cambia tutto: incontro col Presidente, ora la firma è possibileL’opzione più credibile era il Milan. Usiamo il passato perché le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia ribaltano totalmente lo scenario. Ora Icardi potrebbe rinnovare il contratto in ... calciomercato.it

VIDEO Mancini: 'Icardi può stare fuori'Alla vigilia della trasferta di Bologna, in conferenza stampa parla Roberto Mancini, allenatore dell'Inter. TURNOVER? - I diffidati sono sempre a rischio, ma sarà destino che accadrà, comunque ... calciomercato.com