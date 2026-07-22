Valanga Inter nella prima amichevole | 16-0 all’SV Aasen show di Esposito e Topalovic Assenti Provedel e Massolin

L’Inter ha vinto 16-0 nella prima amichevole del ritiro contro l’SV Aasen. La partita ha visto il primo gol stagionale di Davide Frattesi. Esposito e Topalovic hanno segnato più di una rete ciascuno. Assenti Provedel e Massolin. La gara si è conclusa con un risultato ampio, senza altri dettagli sui marcatori o sugli episodi.

di Francesco Aliperta L’Inter vince 16-0 nella prima amichevole del ritiro contro l’SV Aasen. Il primo gol stagionale è di Davide Frattesi. Il tabellino del match. Inizio di stagione scintillante per l’ Inter di Cristian Chivu, che travolge 16-0 la formazione dilettantistica tedesca dell’ SV Aasen 1928 nel primo test amichevole andato in scena nel ritiro di Donaueschingen. Sotto il sole tedesco, i nerazzurri mettono subito in mostra un ottimo stato di forma, trascinati dalle reti dei singoli e dalle giocate dei giovani più attesi. La cronaca del match: cinquina per Pio Esposito, scatenato Topalovic. A sbloccare il punteggio e a firmare il primo gol stagionale dell’Inter è Davide Frattesi, abile a capitalizzare un assist di Pietro Zielinski. 🔗 Leggi su Internews24.com

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