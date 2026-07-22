Inter 16 gol all' Aasen nella prima amichevole | apre Frattesi Pio ne fa 4 Topalovic 3

Notizia in breve

Nella prima amichevole estiva, l'Inter ha segnato 16 gol contro l'Aasen. Frattesi ha aperto le marcature, Pio ha realizzato quattro reti e Topalovic tre. La partita ha visto coinvolti giocatori di prima squadra, giovani e alcuni in cerca di trasferimento, offrendo segnali positivi secondo l'allenatore. La sfida si è conclusa con un risultato molto ampio, lasciando spazio a valutazioni sulle prestazioni dei singoli.