Inter 16 gol all' Aasen nella prima amichevole | apre Frattesi Pio ne fa 4 Topalovic 3

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima amichevole estiva, l'Inter ha segnato 16 gol contro l'Aasen. Frattesi ha aperto le marcature, Pio ha realizzato quattro reti e Topalovic tre. La partita ha visto coinvolti giocatori di prima squadra, giovani e alcuni in cerca di trasferimento, offrendo segnali positivi secondo l'allenatore. La sfida si è conclusa con un risultato molto ampio, lasciando spazio a valutazioni sulle prestazioni dei singoli.

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Cosa resta delle amichevoli estive? Solitamente poco, ma per Cristian Chivu ottimi segnali. Da parte di. tutti: i protagonisti, chi risulta in uscita, i giovani. Nel primo test del ritiro di Donaueschingen, l'Inter ha superato per 16-0 la rappresentativa locale dell’SV Aasen 1928. La classica sgambata, aperta nel punteggio da Frattesi prima che salissero in cattedra i giovani: Topalovic (tripletta e traversa) e Mosconi (di Lavelli l'assist). Nel secondo tempo gol di Diouf, Pio Esposito (poker) e Iddrissou per il 16-0 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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