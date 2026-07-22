Inter 16 gol all' Aasen nella prima amichevole | apre Frattesi Pio ne fa 4 Topalovic 3
Nella prima amichevole estiva, l'Inter ha segnato 16 gol contro l'Aasen. Frattesi ha aperto le marcature, Pio ha realizzato quattro reti e Topalovic tre. La partita ha visto coinvolti giocatori di prima squadra, giovani e alcuni in cerca di trasferimento, offrendo segnali positivi secondo l'allenatore. La sfida si è conclusa con un risultato molto ampio, lasciando spazio a valutazioni sulle prestazioni dei singoli.
Cosa resta delle amichevoli estive? Solitamente poco, ma per Cristian Chivu ottimi segnali. Da parte di. tutti: i protagonisti, chi risulta in uscita, i giovani. Nel primo test del ritiro di Donaueschingen, l'Inter ha superato per 16-0 la rappresentativa locale dell’SV Aasen 1928. La classica sgambata, aperta nel punteggio da Frattesi prima che salissero in cattedra i giovani: Topalovic (tripletta e traversa) e Mosconi (di Lavelli l'assist). Nel secondo tempo gol di Diouf, Pio Esposito (poker) e Iddrissou per il 16-0 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Pio Esposito scatenato nella goleada all'Aasen nel primo test estivo, brilla anche TopalovicDurante il primo test estivo nel ritiro di Donaueschingen, l'Inter ha battuto 16-0 l'SV Aasen 1928.
Temi più discussi: L'Inter batte l'SV Aasen per 16-0 in amichevole; All’allenamento dell’Inter ecco la festa sul trattore della SV Aasen; Juventus, inizia la stagione: Khéphren Thuram al J Medical; Se Spa è andata bene, in Ungheria... Ecco perché all'Hungaroring la Ferrari parte favorita.
#INTER A VALANGA NELLA PRIMA AMICHEVOLE PRE-CAMPIONATO I nerazzurri hanno vinto 16-0 contro l’SV Aasen: Pio #Esposito travolgente con 5 gol, poi reti di Frattesi (2), Topalovic (3), Mosconi (1), Diouf (2), Iddrissou (2) e Dimarco (1) #C x.com
Inter-SV Aasen 16-0 Primo tempo (6-0) Formazione iniziale: Di Gennaro; Pavard, Asllani, Bastoni; Luis Henrique; Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Marello (Lavelli al 24'); Mosconi, Topalovic. Gol Frattesi dopo 40 secondi su assist di Zielinski Topalovic scate facebook
Inter, 16 gol all'Aasen nella prima amichevole: apre Frattesi, Pio ne fa 4, Topalovic 3Primo test nel ritiro di Donaueschingen, protagonisti anche Esposito e soprattutto Topalovic (tripletta e traversa). Tanti i giovani lanciati da Chivu ... msn.com
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