Intelligenza artificiale | c’è Perseo Gestisce dati sensibili sul territorio

A Perugia è stato installato Perseo, un sistema di intelligenza artificiale che gestisce dati sensibili relativi al territorio. La città ha deciso di puntare sull’innovazione, sviluppando un modello che unisce ricerca, collaborazione pubblico-privato e controllo locale delle infrastrutture digitali e dei dati strategici.

PERUGIA – Perugia sceglie di investire nell’innovazione costruendo un modello di sviluppo fondato sulla ricerca, sulla collaborazione tra pubblico e privato e sulla capacità di mantenere sul territorio il controllo delle proprie infrastrutture digitali e dei dati strategici. Con la firma dell’accordo di ricerca tra il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università, il Comune, GemaTEG Srl, azienda deep-tech con sede anche a Perugia, ed E4 Computer Engineering Spa, prende infatti il via Perseo – Perugia Sustainable Edge Open Data - un programma di ricerca destinato a sviluppare una nuova generazione di infrastrutture per l’ Intelligenza Artificiale ad alte prestazioni, efficienti dal punto di vista energetico, modulari e capaci di garantire la piena sovranità del dato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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