Dati degli studenti e intelligenza artificiale | il Garante chiede informazioni agli istituti salesiani

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni al Centro Nazionale Opere Salesiane Scuola. La richiesta riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, nelle scuole gestite dall’istituto. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite un comunicato stampa. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici o sui motivi di questa richiesta è stata resa nota.

Al centro della comunicazione c’è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno dei percorsi didattico-educativi. Secondo le notizie riportate dalla stampa e richiamate dal Garante, alcuni istituti avrebbero avviato una sperimentazione strutturata di sistemi di IA generativa. L’iniziativa, descritta come “un modello organizzato, esteso, misurato, raccontato“, presenterebbe numeri significativi: il coinvolgimento di oltre 1.600 docenti e quasi 29.000 studenti, con la partecipazione di Google. Nel documento, l’Autorità ricorda che la normativa sulla privacy si applica allo stesso modo ai soggetti pubblici e privati impegnati nell’erogazione di servizi educativi e didattici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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