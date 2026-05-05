L’Unione Europea e il Giappone hanno definito un accordo che mira a rafforzare la collaborazione nel settore digitale, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, gestione dei dati, informatica quantistica, semiconduttori e infrastrutture digitali. L’intenzione è di creare un’alleanza stabile per promuovere servizi digitali senza barriere e mantenere una posizione di leadership a livello globale.

L’Unione Europea e il Giappone intendono consolidare la loro posizione di leader globali nel digitale, costruendo un’alleanza solida su intelligenza artificiale, governance dei dati, informatica quantistica, semiconduttori e infrastrutture digitali. L’intesa è emersa durante il quarto incontro del Consiglio per il Partenariato Digitale Ue-Giappone, tenutosi a Bruxelles. Gruppo di lavoro su dati e identità digitale. Uno dei temi centrali del vertice è stato la libera circolazione dei dati. Le due parti hanno avviato un gruppo di lavoro sulla strategia dei dati. L’obiettivo è rendere interoperabili i rispettivi quadri normativi e favorire innovazione e competitività.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accordo Ue-Giappone su intelligenza artificiale e dati per servizi “senza barriere”

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