integratori di moringa contaminati da salmonella nuova allerta del ministero della salute

Il Ministero della Salute ha diffuso un’allerta riguardante integratori alimentari a base di moringa contaminati da Salmonella. Sono stati ritirati dal mercato prodotti provenienti da un lotto specifico, a causa di rischi per la salute. La contaminazione è stata riscontrata negli integratori distribuiti in alcune regioni. Non ci sono segnalazioni di casi di infezione, ma si raccomanda di non consumare i prodotti interessati e di rivolgersi a un medico in caso di sintomi sospetti.

Torna l’allarme sugli integratori alimentari a base di moringa per il rischio di contaminazione da Salmonella. Il Ministero della Salute ha comunicato di aver ricevuto, attraverso la rete INFOSAN, la segnalazione del richiamo di alcuni prodotti contenenti polvere di foglie di moringa importata dall’India, collegati a un focolaio di salmonellosi che ha coinvolto diversi Stati degli Usa tra agosto 2025 e giugno 2026. In dieci mesi sono state registrate 131 infezioni riconducibili a tre ceppi del batterio: Salmonella Typhimurium, Salmonella Newport e Salmonella Richmond. Nonostante il focolaio sia stato dichiarato concluso, la Food and Drug... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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