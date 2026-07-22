Un focolaio di salmonellosi negli Stati Uniti ha portato al richiamo di integratori alla moringa in Italia. Il ministero della Salute ha comunicato che il richiamo riguarda prodotti distribuiti nel nostro paese, a seguito di un'epidemia che ha coinvolto diverse persone negli Stati Uniti. Non sono stati segnalati casi di infezione in Italia, ma la procedura di ritiro si è resa necessaria per precauzione. La notifica è stata diffusa il 20 del mese.

Un focolaio di salmonellosi registrato negli Stati Uniti fa scattare l’allerta anche in Italia. Il ministero della Salute ha reso noto che il 20 luglio la rete internazionale Infosan ha informato i propri punti di contatto, compresa l’Autorità italiana, del richiamo di diversi integratori alimentari contenenti polvere di foglie di moringa, potenzialmente collegati ai casi di infezione. Le aziende coinvolte. I prodotti interessati appartengono a tre aziende statunitensi: Total Nutrition Inc., Why Not Natural e Superfoods Inc. (Live it Up). Tra questi figurano capsule e polveri di moringa a marchio TNVitamins e Doctor’s Pride, le capsule Green Superfood di Why Not Natural e gli integratori in polvere Super Greens di Live it Up. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salmonella, richiamati integratori alla moringa dopo focolaio negli Usa

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Allarme integratore venduto su TikTok, eBay e Shein

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