Milioni di dollari sono stati investiti da gruppi di destra americana nella diffusione di propaganda riguardante Israele sui loro siti web. Le campagne si concentrano su contenuti che sostengono le posizioni di questa parte politica, senza dettagli specifici sui soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota sui canali di finanziamento o sugli obiettivi precisi di queste iniziative. La diffusione si svolge attraverso piattaforme online di proprietà di gruppi di destra.

Carissime lettrici, cari lettori, Benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana vi parliamo dell’ottavo fronte di Israele, quello della propaganda, in modo particolare negli Usa. Mentre il sostegno americano a Israele tocca nuovi minimi storici, il governo di Netanyahu ha attivato una delle operazioni di lobbying straniero più costose in corso negli Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© It.insideover.com - InsideUsa – Israele e la propaganda sui siti della destra americana. Investiti milioni di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso Roggero e la propaganda della destraUn uomo di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori durante una rapina.

Hasbara da record: Israele stanzia 730 milioni di dollari per far dimenticare il genocidioIl governo del paese ha deciso di destinare 730 milioni di dollari a un'iniziativa di comunicazione, con l'obiettivo di migliorare la percezione...

Israele rilancia la guerra contro HezbollahNel sud del Libano la tregua tra Israele ed Hezbollah, concordata il mese scorso, non è mai stata rispettata. La sera del 26 maggio l’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di ripartire all’attacco. internazionale.it

Stavolta è un po' grossa. Meloni guida la protesta europea contro IsraeleL’Italia reagisce con indignazione al sequestro della Flotilla da parte di Israele, titola il sito della tv pubblica tedesca Ard nel pomeriggio. Unico articolo sull’argomento, che però centrava la ... huffingtonpost.it