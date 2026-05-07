Hasbara da record | Israele stanzia 730 milioni di dollari per far dimenticare il genocidio

Il governo del paese ha deciso di destinare 730 milioni di dollari a un'iniziativa di comunicazione, con l'obiettivo di migliorare la percezione internazionale e rafforzare la propria posizione. La somma rappresenta uno dei maggiori investimenti di questo tipo, destinato a campagne di informazione e pubbliche relazioni. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale e fa seguito a critiche sulle azioni passate del paese in regione.

Non è solo una questione di immagine, ma di sopravvivenza strategica. Con un bilancio della propaganda decuplicato in meno di due anni, Israele ammette – attraverso i numeri – che la sua reputazione globale, per via di Gaza e dei fronti aperti in Medio Oriente, è precipitata a livelli mai visti dalla sua fondazione. Secondo la legge di bilancio approvata a marzo, lo Stato ebraico ha stanziato 730 milioni di dollari per la direzione nazionale di pubblica diplomazia, l’ hasbara. La cifra rappresenta un incremento vertiginoso rispetto ai 150 milioni dell’anno scorso, che a loro volta erano già venti volte superiori alle spese pre-2023. La fetta più cospicua dei fondi è destinata al fronte digitale.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Hasbara da record: Israele stanzia 730 milioni di dollari per far dimenticare il genocidio Notizie correlate “Hasbara” in crisi, Israele non paga i suoi influencer: cause per Milioni di dollariLa direzione per la diplomazia pubblica nazionale di Israele, nota con il termine ebraico Hasbara e responsabile della propaganda ufficiale del... Scream 7 è inarrestabile: previsto un debutto record da 60 milioni di dollariNon poteva esserci weekend migliore per il CEO di Paramount Skydance “David Ellison“. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La guerra parallela e invisibile delle fake news: Israele investe 730 milioni per riconquistare il mondo; Israele investe 730 milioni nella propaganda e punta a rimodellare le piattaforme di IA.