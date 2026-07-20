Il caso Roggero e la propaganda della destra

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori durante una rapina. La sentenza riguarda il cosiddetto “caso Roggero”, che ha attirato l’attenzione mediatica. La vicenda si è svolta in un contesto di confronto pubblico sulla sicurezza e sulla legittimità delle azioni di autodifesa. La decisione giudiziaria ha confermato la condanna definitiva dell’uomo coinvolto nell’episodio.

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Il “caso Roggero” - dal nome del 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione due rapinatori - è diventato l’occasione da parte della destra per avviare una campagna elettorale sul la legittima difesa, tema antico e caro a Lega e Fratelli d’Italia, in aperta competizione l’un con l’altro per conquistare il voto dell’elettorato favorevole al gioielliere di Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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CASO ROGGERO: GRATTERI ZITTISCE LA PROPAGANDA SULLA GRAZIA

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