INPS stop alle notifiche fino a settembre | quali atti vengono sospesi e chi è interessato

Da panorama.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inps sospende le notifiche di atti amministrativi dal 27 luglio al 31 agosto 2026. Durante questo periodo, non verranno inviati avvisi di addebito, note di rettifica e verbali ispettivi. La sospensione riguarda cittadini, imprese e professionisti coinvolti in pratiche contributive. Nessuna comunicazione di atti o notifiche verrà inviata in questi mesi. La ripresa è prevista a settembre.

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Lunga tregua estiva per le pratiche contributive di cittadini, imprese e professionisti. Da lunedì 27 luglio al 31 agosto 2026 l’Inps sospende l’invio di una serie di atti: dalle note di rettifica ai verbali ispettivi, fino agli avvisi di addebito. Non è una sanatoria, è un rinvio delle notifiche, come succede per il fisco con la pausa di agosto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inps: cosa si ferma fino a settembre. Per oltre un mese (dal 27 luglio al 31 agosto compreso) l’Inps blocca la notifica delle note di rettifica, gli atti con cui l’Istituto contesta differenze tra i contributi dichiarati e quelli effettivamente dovuti, ad esempio per il disconoscimento di sgravi o agevolazioni applicate dal datore di lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

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