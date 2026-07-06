Etna in eruzione voli sospesi all’aeroporto di Catania | stop ad arrivi e partenze fino alle 14 – Il video

L’aeroporto di Catania ha sospeso tutte le operazioni di volo fino alle 14 di oggi a causa dell’attività dell’Etna. La decisione è stata presa dalla società di gestione dello scalo, che ha annunciato lo stop agli arrivi e alle partenze già nella serata di domenica e ha confermato il blocco anche nella mattinata successiva. La sospensione riguarda sia i voli in arrivo che quelli in partenza.

Nuovi disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa per l’attività dell’ Etna. Dopo lo stop ai voli in arrivo scattato nella serata di domenica 5 luglio, la Sac, società che gestisce lo scalo etneo, ha disposto il blocco delle attività di volo anche per la mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Restano sospesi gli arrivi e le partenze sono bloccate, al momento, fino alle 14 (ma lo stop potrebbe prolungarsi). L’aeroporto di Comiso risulta invece regolarmente operativo. Ai passeggeri viene chiesto di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo. La nube di cenere. A causare le limitazioni ai voli è la nube di cenere prodotta dalla nuova attività del vulcano. 🔗 Leggi su Open.online

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