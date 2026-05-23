Il ponte al Pino è stato chiuso al traffico e resterà interdetto alle auto fino a settembre. I lavori di sostituzione del cavalcaferrovia, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, sono in fase operativa. La chiusura causa problemi di viabilità anche per i residenti. L’intervento mira a migliorare sicurezza e funzionalità della struttura. Nessuna indicazione sulla data di riapertura o sull’estensione dei disagi.

FIRENZE – Entrano nella fase operativa i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino”, intervento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per migliorare viabilità e sicurezza. Per consentire l’avanzamento del cantiere, il ponte sarà chiuso al traffico veicolare da lunedì 25 maggio fino al 14 settembre 2026. Scatterà la chiusura totale al transito nel tratto compreso tra piazza Vasari e via Pacinotti, sia per i veicoli sia per i pedoni. Per garantire l’attraversamento ferroviario resterà attiva la passerella pedonale provvisoria, che sarà accessibile in modo continuativo salvo limitate interruzioni legate alle esigenze del cantiere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino chiuso al traffico: stop alle auto fino a settembre. Problemi di viabilità anche per i residenti

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