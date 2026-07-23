Inizia l’Assemblea di Lega Serie A | in primo piano diritti TV budget e futuro della Nazionale C’è anche Marotta

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Assemblea di Lega Serie A è iniziata, con la partecipazione di Marotta. Sul tavolo ci sono i diritti televisivi, il budget e il futuro della Nazionale. La discussione riguarda anche la distribuzione delle risorse e le strategie per il prossimo campionato. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese o sui tempi delle eventuali delibere. La riunione prosegue con appuntamenti programmati nelle prossime ore.

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Inter News 24 Iniziata l’Assemblea di Lega Serie A, presente anche Marotta. Sul tavolo ci sono i diritti Tv, il budget e il futuro della Nazionale. È iniziata l’ Assemblea di Lega Calcio Serie A con la presenza di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, chiamati a riferire su diversi temi, dalla cessione dei diritti TV all’estero e l’approvazione e la discussione del budget di Lega, oltre al vademecum dell’Osservatorio relative alla vendita dei biglietti per gli stadi e alle strategie per il nuovo ct della Nazionale. Tutti i club sono presenti fisicamente (l’ Inter con il Presidente Giuseppe Marotta, arrivato poco fa), tranne Lazio, Genoa, Napoli e Frosinone, collegati da remoto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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