Abete-Malagò sfida in tv sul futuro della Nazionale | la riforma della Serie A e l’identikit del prossimo Ct
In una recente trasmissione televisiva, due figure di spicco hanno discusso sul futuro della nazionale di calcio e sulle possibili direzioni da intraprendere. Al centro del dibattito ci sono state le proposte di riforma della Serie A e il profilo ideale del prossimo commissario tecnico della nazionale. Durante l’intervento, è stata condivisa l’idea che il nuovo allenatore debba essere una figura appassionata del progetto e disposta a impegnarsi al massimo per la squadra.
«Che caratteristiche deve avere il ct della nazionale? Deve innamorarsi del progetto, gettare il cuore oltre l’ostacolo». Lo dice Giovanni Malagò nella prima intervista tv da quando si è ufficialmente candidato alla presidenza della Figc in vista del voto in programma il prossimo 22 giugno. Ai microfoni di Sabato al 90°, Malagò ha detto che l’Italia non può più permettersi di sbagliare la scelta del ct, sarebbe una sconfitta per lui stesso: «Tu puoi essere il miglior gestore della Federazione ma se non ottieni almeno il risultato minimo, poi devi dimetterti ». Chi potrebbe essere dunque il prossimo allenatore della Nazionale? A tracciare per... 🔗 Leggi su Open.online
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