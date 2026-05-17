Abete-Malagò sfida in tv sul futuro della Nazionale | la riforma della Serie A e l’identikit del prossimo Ct

In una recente trasmissione televisiva, due figure di spicco hanno discusso sul futuro della nazionale di calcio e sulle possibili direzioni da intraprendere. Al centro del dibattito ci sono state le proposte di riforma della Serie A e il profilo ideale del prossimo commissario tecnico della nazionale. Durante l’intervento, è stata condivisa l’idea che il nuovo allenatore debba essere una figura appassionata del progetto e disposta a impegnarsi al massimo per la squadra.

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