Abete-Malagò sfida in tv sul futuro della Nazionale | la riforma della Serie A e l’identikit del prossimo Ct

Da open.online 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente trasmissione televisiva, due figure di spicco hanno discusso sul futuro della nazionale di calcio e sulle possibili direzioni da intraprendere. Al centro del dibattito ci sono state le proposte di riforma della Serie A e il profilo ideale del prossimo commissario tecnico della nazionale. Durante l’intervento, è stata condivisa l’idea che il nuovo allenatore debba essere una figura appassionata del progetto e disposta a impegnarsi al massimo per la squadra.

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«Che caratteristiche deve avere il ct della nazionale? Deve innamorarsi del progetto, gettare il cuore oltre l’ostacolo». Lo dice Giovanni Malagò nella prima intervista tv da quando si è ufficialmente candidato alla presidenza della Figc in vista del voto in programma il prossimo 22 giugno. Ai microfoni di Sabato al 90°, Malagò ha detto che l’Italia non può più permettersi di sbagliare la scelta del ct, sarebbe una sconfitta per lui stesso: «Tu puoi essere il miglior gestore della Federazione ma se non ottieni almeno il risultato minimo, poi devi dimetterti ». Chi potrebbe essere dunque il prossimo allenatore della Nazionale? A tracciare per... 🔗 Leggi su Open.online

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