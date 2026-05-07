Diritti tv attenta Serie A | in Francia il canale della Lega è stato un disastro Ipotesi e scenari italiani per il post Dazn

In Francia, il canale dedicato alla trasmissione delle partite di calcio gestito dalla Lega è stato un fallimento, causando problemi nel settore dei diritti televisivi. In Italia, si valutano diverse opzioni e scenari possibili per il futuro, dopo la crisi che ha coinvolto Dazn e altri operatori. La situazione attuale mette in discussione le modalità di distribuzione e gestione dei diritti televisivi del campionato di Serie A.

La bolla dei diritti tv del pallone è scoppiata da un pezzo. Adesso, in Francia, piangono lacrime amare: il nuovo canale della Ligue 1 è stato un flop clamoroso e quest’anno, come riporta L’Equipe, i club incasseranno meno di 200 milioni, appena 11 per chi vincerà il titolo (ovvero il solito Paris Saint-Germain ). Un disastro, anche se piuttosto annunciato. Nasce infatti da molto lontano, addirittura dal 2018, quando Mediapro promise di coprire d’oro il campionato francese, offrendo quasi 800 milioni a stagione che avrebbero dovuto portare i ricavi totali da diritti tv oltre il miliardo, salvo poi scappare senza pagare dopo pochi mesi, complice l’ epidemia Covid.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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