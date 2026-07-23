Lorenzo Lucca si è infortunato durante la prima amichevole stagionale contro l’Arezzo, riportando una distrazione del legamento peroneo-astragalico anteriore. Gli esami medici hanno stimato un recupero che varia tra sette e ventuno giorni. Il calciatore sarà monitorato quotidianamente per valutare il miglior momento di ritorno in campo.

Lorenzo Lucca esce dalla prima amichevole stagionale contro l’Arezzo con una distrazione del legamento peroneo-astragalico anteriore. Gli esami diagnostici confermano i tempi di recupero tra i 7 e i 21 giorni, con valutazioni quotidiane prima del rientro in campo. Lucca infortunato: la diagnosi ufficiale del Napoli. L’attaccante azzurro ha riportato il danno muscolo-legamentoso durante la sfida amichevole disputata ieri. Il comunicato della società specifica una lesione di basso grado, il che riduce significativamente i rischi di complicazioni future. Tuttavia, la progressione del recupero dipenderà dalle reazioni del corpo nei prossimi giorni, con sessioni di fisioterapia mirate a ripristinare la stabilità articolare della caviglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Infortunio Lucca, arriva la diagnosi del Napoli: quanto starà fuori

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