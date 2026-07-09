Pulisic si è infortunato durante un allenamento e dovrà restare lontano dal campo per un periodo non ancora definito. La squadra sta aspettando gli esiti degli esami medici per capire la gravità dell'infortunio. La società non ha comunicato ancora i tempi di recupero, ma si tratta di un’assenza che potrebbe influenzare le prossime partite.

2026-07-09 18:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Oltre il danno anche la beffa. Christian Pulisic ha dovuto fare i conti con una dolorosa eliminazione dai Mondiali agli ottavi di finale contro il Belgio di Rudi Garcia. Il match terminato 4-1 a favore dei Diavoli Rossi non è stata però l’unica brutta notizia che ha dovuto mandare giù l’esterno del Milan. Il numero 10 della nazionale statunitense è infatti stato costretto al cambio al 59? dell’ultima gara disputata ai Mondiali – lasciando il posto in campo a Berhalter – a causa di un brutto infortunio, in merito al quale si è espresso nei giorni scorsi così: “ Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in un’unica azione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - TS – Pulisic si ferma, Milan in ansia: l’esito dell’infortunio e quanto starà fuori

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