La scuola Rodari resterà chiusa fino al completamento dei lavori di riparazione. L’Ast ha comunicato che la riapertura per le attività didattiche dipenderà esclusivamente dal termine degli interventi di messa in sicurezza. Il Comune non potrà riaprire l’edificio prima che siano completati tutti i lavori necessari. La decisione è stata presa in seguito alle infiltrazioni d’acqua segnalate e alle problematiche strutturali riscontrate durante le verifiche.

"La scuola Rodari non verrà riaperta per le attività didattiche fino alla fine dei lavori edili necessari per l’eliminazione delle problematiche rilevate. A dirlo è l’Ast, a cui avevo inviato segnalazione dopo la ricomparsa delle macchie sui soffitti e sui muri dell’istituto scolastico. Il Comune smetta di minimizzare". Ad annunciarlo è la consigliera di Pesaro Svolta, Giulia Marchionni, che sul tema era già intervenuta più volte proprio per denunciare la condizione in cui versano alcune aule della Rodari. Ripercorrendo le ultime tappe della vicenda, in seguito all’ennesima segnalazione, l’assessora Mila Della Dora, durante l’ultima seduta del consiglio comunale aveva annunciato nuovi lavori per l’impermeabilizzazione del tetto del plesso di via Recchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Infiltrazioni alla scuola Rodari. Altolà dell’Ast al Comune: "Riapertura vincolata ai lavori"

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