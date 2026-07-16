A settembre la scuola Rodari riaprirà con il tetto sistemato per eliminare le infiltrazioni. I lavori di riparazione sono in corso e il progetto prevede il completamento delle opere prima dell’inizio dell’anno scolastico. La scuola conta circa 200 studenti, oltre a insegnanti e personale. L’obiettivo è restituire un edificio completamente riparato e sicuro, garantendo la normale attività didattica. Nessuna data precisa per la fine dei lavori, ma si punta a concluderli prima dell’apertura delle scuole.

"A settembre restituiremo ai circa 200 alunni della scuola Rodari, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico un edificio pienamente ripristinato. Sarà sicuro, salubre e pronto ad accogliere il nuovo anno scolastico". L’ha detto l’assessore Mila Della Dora, durante l’ultimo Consiglio comunale, nell’annunciare l’avvio di lavori, si spera risolutivi, al tetto della primaria di via Recchi. Il cantiere andrà a bonificare e ad impermeabilizzare nuovamente il solaio, eliminando la causa di vistose macchie dal color ruggine che periodicamente riaffiorano sui soffitti di alcune aule. Il tetto, in punti circoscritti, è talmente pregno che il liquido marroncino, periodicamente gocciola in dei secchi che le insegnanti usano per tamponare l’emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scuola Rodari, i lavori: "Sistemeremo il tetto. Mai più infiltrazioni"

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