Indagine Movimprese | nel secondo trimestre 83.169 nuove aziende in Italia e 50.460 cessazioni Il saldo è positivo per 32.709 unità

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo trimestre del 2026 in Italia sono state avviate 83.169 nuove imprese e 50.460 hanno cessato l’attività. La differenza tra aperture e chiusure, pari a 32.709, risulta positiva. I dati sono stati diffusi da un’indagine di Movimprese. Le iscrizioni sono state superiori alle cessazioni, considerando anche le cancellazioni d’ufficio.

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Tra aprile e giugno del 2026 il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese in Italia è positivo per 32.709 unità, grazie a 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il tasso di crescita si mantiene al +0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate alla Camera di commercio. Nel corso del trimestre, le imprese artigiane in particolare hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità e un tasso di crescita del +0,43%, portando lo stock totale a 1.226.925 imprese. I dati sono di Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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