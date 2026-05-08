Comunicato Stampa | Cosenza imprese ancora resilienti | saldo positivo nel primo trimestre 2026

Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Cosenza, nel primo trimestre del 2026 le imprese locali hanno registrato un saldo positivo. La relazione evidenzia che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono stati avviati più esercizi rispetto a quelli chiusi, mantenendo così un andamento stabile. I dati sono stati analizzati e presentati in una comunicazione ufficiale della Camera di Commercio.

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