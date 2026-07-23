Il ministro degli esteri russo ha dichiarato che un ulteriore invio di armi all’Ucraina è inaccettabile e ha chiesto di ripartire dall’accordo di Anchorage. L’incontro tra rappresentanti di Stati Uniti e Russia si è svolto in un contesto di riallineamento diplomatico, dopo i fallimenti di recenti tentativi di mediazione tra Mosca e Kiev. Nessuna delle parti ha annunciato decisioni concrete o modifiche alle posizioni ufficiali durante le discussioni.

Stati Uniti e Russia tornano a parlare per vie ufficiali. Dopo gli ultimi tentativi di pacificazione tra Mosca e Kiev che, dopo il loro fallimento, avevano provocato nuovamente la delusione di Donald Trump, con lo spostamento dell’attenzione americana sul dossier mediorientale, ecco che i capi della diplomazia dei due Paesi, Sergej Lavrov e Marco Rubio, hanno tenuto un bilaterale a margine degli eventi Asean di Manila, nelle Filippine. Un’occasione, hanno fatto sapere i protagonisti, per riprendere e rafforzare i rapporti tra i due Paesi e, ovviamente, per cercare nuove strade da percorrere per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina. A... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incontro Rubio-Lavrov, il ministro russo: “Inammissibile un ulteriore invio di armi all’Ucraina. Si riparta dall’intesa di Anchorage”

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Rubio Receives Lavrov's Grim Call: Russia Confirms Massive Strikes on Ukraines Capital Core

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