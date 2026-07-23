Incontro Rubio-Lavrov il ministro russo | Inammissibile un ulteriore invio di armi all’Ucraina Si riparta dall’intesa di Anchorage

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli esteri russo ha dichiarato che un ulteriore invio di armi all’Ucraina è inaccettabile e ha chiesto di ripartire dall’accordo di Anchorage. L’incontro tra rappresentanti di Stati Uniti e Russia si è svolto in un contesto di riallineamento diplomatico, dopo i fallimenti di recenti tentativi di mediazione tra Mosca e Kiev. Nessuna delle parti ha annunciato decisioni concrete o modifiche alle posizioni ufficiali durante le discussioni.

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