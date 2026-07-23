Il presidente della Regione Calabria ha incontrato l’assessore alla cultura del comune di Crotone presso la Cittadella Regionale. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere sui temi strategici legati alla delega affidata dall’amministrazione comunale all’assessore Venneri. Durante la riunione si sono analizzati vari aspetti relativi alla gestione e alle iniziative culturali della zona. Nessuna comunicazione ufficiale su decisioni o accordi conclusi è stata diffusa.

Incontro presso la Cittadella Regionale, con il p residente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per un confronto approfondito e costruttivo sui principali temi strategici legati alla delega che all’assessore Dalila Venneri gli è stata affidata dal s indaco Vincenzo Voce. Alla riunione a conferma della sinergia istituzionale instaurata, era presente il consigliere regionale Sergio Ferrari – ha affermato l’assessore -. “Una parte significativa dell’incontro è stata dedicata alla Cultura e al progetto Antica Kroton. Per quanto riguarda Antica Kroton, abbiamo condiviso la necessità di accelerare le procedure per lo sblocco delle risorse residue del progetto, affinché possano essere destinate ad azioni concrete di valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Incontro alla Regione tra il presidente Occhiuto e l’assessore alla cultura del comune di Crotone Venneri

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