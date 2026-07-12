Trieste ha perso Giorgio Rossi, storico assessore alla Cultura e collaboratore del sindaco. Rossi, di 79 anni, è deceduto dopo un ricovero all’ospedale di Cattinara a seguito di una caduta. Il sindaco ha espresso dolore per la scomparsa, sottolineando il suo ruolo nella città. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di diversi rappresentanti politici.

La città di Trieste piange Giorgio Rossi, storico assessore alla Cultura e tra i più stretti collaboratori del sindaco Roberto Dipiazza. Rossi è morto all’età di 79 anni, dopo il ricovero all’ospedale di Cattinara in seguito a una caduta. Con lui scompare una delle figure più longeve e riconoscibili dell’amministrazione cittadina, protagonista della vita politica e culturale del capoluogo giuliano per oltre due decenni. Morto Giorgio Rossi, le lacrime del sindaco Dipiazza La notizia della scomparsa è arrivata nella serata di sabato. Giorgio Rossi era considerato il braccio destro del sindaco Roberto Dipiazza, oltre che un amico personale. Nel corso della sua lunga esperienza amministrativa aveva guidato l’assessorato alla Cultura, ricoprendo in passato anche l’incarico alle Grandi Opere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Le lacrime del sindaco Dipiazza per la morte di Giorgio Rossi, storico assessore alla Cultura di Trieste: cordoglio bipartisan

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