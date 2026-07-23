Incompatibilità libera professione e incarichi extraistituzionali | disponibili i modelli e la circolare operativa per l’anno scolastico 2026 2027

Per l’anno scolastico 20262027 sono disponibili i modelli e la circolare operativa per la gestione delle incompatibilità, della libera professione e degli incarichi extraistituzionali del personale scolastico. La documentazione è accessibile agli abbonati a “Gestire la scuola”. Questi strumenti forniscono indicazioni sulle norme da rispettare e le procedure da seguire prima dell’inizio dell’anno scolastico. Non sono previste modifiche rispetto alle versioni precedenti.

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 20262027 sono disponibili, per gli abbonati a “Gestire la scuola”, i modelli e la circolare operativa dedicati alla gestione delle incompatibilità, dell’esercizio della libera professione e degli incarichi extraistituzionali del personale scolastico. La documentazione raccoglie gli strumenti necessari per applicare la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 2971994 e dal D.Lgs. L'articolo Incompatibilità, libera professione e incarichi extraistituzionali: disponibili i modelli e la circolare operativa per l’anno scolastico 20262027 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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