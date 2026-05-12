Scuole militari bandi per docenti anno scolastico 2026 2027 | disponibili 7 cattedre tra Douhet Nunziatella e Teulié
È stato pubblicato l’Avviso n. 619 del 30 aprile 2026 riguardante i bandi di concorso per docenti nelle scuole militari per l’anno scolastico 20262027. Sono disponibili sette posti di insegnamento tra le strutture di Douhet, Nunziatella e Teulié. Le candidature possono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, che rimarrà aperto fino alla scadenza prevista.
Pubblicato l’Avviso n. 619 del 30 aprile 2026 relativo ai bandi di concorso per il conferimento di cattedre vacanti presso le scuole militari per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Scuole militari, bandi per docenti anno scolastico 20262027: disponibili 7 cattedre tra Douhet, Nunziatella e Teulié.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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