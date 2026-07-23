Incidente per Andrea Dal Corso ricoverato in ospedale dopo un frontale in auto entrambe le braccia ingessate - VIDEO

Un incidente frontale in auto ha coinvolto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che è stato ricoverato in ospedale. Entrambe le braccia sono state ingessate. L’uomo ha riferito di aver attraversato momenti difficili a causa dell’incidente, senza fornire ulteriori dettagli. Non sono stati comunicati altri elementi relativi alle cause dell’incidente o alle condizioni di salute attuali.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso: "Ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una" L'ex corteggiatore di Uomini e Don. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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