Dopo cinque ore di ricerche, un uomo è stato trovato morto in seguito a un incidente nautico nella Laguna di Venezia. L’incidente si è verificato nelle acque davanti all’isola di Pellestrina. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma non sono servite a salvare la vita dell’uomo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o le circostanze in cui si è verificato.

Una notte di ricerche nella Laguna di Venezia si è conclusa tragicamente, un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente nautico avvenuto nelle acque antistanti l’isola di Pellestrina. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla Guardia Costiera intorno alle 7.05 del mattino, al termine di un’imponente operazione di soccorso durata circa 5 ore. L’allarme era scattato nelle prime ore della notte dopo la segnalazione di un familiare, che avrebbe viaggiato con lui a bordo della stessa imbarcazione. Le operazioni hanno visto impegnati la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza, intervenuti con motovedette, sommozzatori ed elicottero per individuare il disperso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Ildifforme.it - Incidente nautico nella Laguna di Venezia, trovato un uomo morto dopo 5 ore di ricerche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente nautico nella Laguna di Venezia, morto un uomoUn uomo è stato trovato morto nelle acque della Laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina.

Finale tragico per le ricerche, è stato trovato morto l'uomo scomparso da molte oreL'uomo scomparso da molte ore è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena.

Temi più discussi: Barchino affonda nella laguna di Venezia, due diportisti salvati dalla Guardia di Finanza; Cede lo scafo e il barchino affonda, due persone salvate; Venezia, barchino affonda in laguna: due diportisti salvati dalla Guardia di Finanza; VENEZIA: AFFONDA UN BARCHINO DUE PERSONE TRATTE IN SALVO.

Uomo trovato morto nella Laguna di Venezia davanti a Pellestrina dopo un incidente nautico avvenuto nella notte. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inevidenza x.com

Incidente nautico nella notte in laguna di Venezia, morto un uomo(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della Laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina, dalla Guardia Costiera che era intervenuta per un incidente na ... msn.com

Trovato corpo in Laguna di Venezia dopo incidente nautico notturnoUn tragico incidente nautico ha scosso la Laguna di Venezia nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2026, culminato con il ritrovamento del cadavere di un uomo. L'evento si è verificato nelle acque antis ... it.blastingnews.com